L’intelligenza artificiale si fa a misura di studente | il progetto Book in Progress AI

Un’ intelligenza artificiale a misura di studente. Per farlo, una rete di docenti e un archivio di contenuti selezionati. Il progetto Book in Progress AI parte dall’Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana di Brindisi, ma sarà disponibile per tutte le scuole in open source. “Il nostro software inverte il paradigma di utilizzo delle IA: non è il ragazzo a fare domande, è la stessa applicazione ad adattarsi agli stili di apprendimento dello studente”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Salvatore Giuliano, dirigente dell’istituto e fondatore della rete Book in Progress, che conta cinquanta scuole in tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

