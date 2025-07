Siria esercito si ritira da Sweida | tregua tra governo e drusi

L’esercito siriano ha iniziato a ritirarsi dalla cittĂ a maggioranza drusa di Sweida, attaccata dalle truppe con 350 morti tra i civili, secondo quanto denunciato dalle Ong. Il governo di Damasco ha annunciato l’intesa sul cessate il fuoco con i leader della minoranza religiosa mentre il presidente ad interim Ahmad al-Sharaa ha accusato Israele di creare caos. L’Idf ieri ha bombardato il quartier generale della Difesa nella capitale in un’operazione definita dallo Stato ebraico a difesa dei drusi. Soldiers inspect the damaged Syrian Defense Ministry building allegedly hit by several Israeli airstrikes, in Damascus, Syria, Wednesday, July 16, 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

