Casa in fiamme recensione | la famiglia disfunzionale prima di tutto in un dramedy spagnolo a tinte forti

Vi raccontiamo com'è il dramedy familiare diretto dallo spagnolo Dani de la Orden. Protagonista Maria Rodríguez Soto. Al cinema. Il vigoroso sentimentalismo spagnolo trova sfogo nella tragicommedia firmata dal regista di Elite Dani de la Orden, come vediamo in Casa in fiamme. Ed è davvero debordante l'incipit della pellicola che ruota attorno a Montse, manipolatoria madrematrona catalana interpretata da Emma Vilasarau. Animata dalle "migliori" intenzioni, la donna riunisce la famiglia nella casa in Costa Brava ereditata dalla zia con l'intenzione di svuotarla in vista di un'imminente vendita. A rispondere all'appello non sono solo il figlio David, aspirante cantautore fragile e insicuro, che arriva con la nuova fidanzata Marta, e la figlia Julia, con marito e figlie al seguito, ma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Casa in fiamme, recensione: la famiglia (disfunzionale) prima di tutto in un dramedy spagnolo a tinte forti

In questa notizia si parla di: spagnolo - casa - fiamme - famiglia

