In casa Dragons sta prendendo forma la squadra per la stagione 202526. E lo si sta facendo ripartendo dal gruppo che ha raggiunto la finale playoff con il San Vincenzo, salito poi in B Interregionale agli spareggi di Arona, ma anche da alcuni nuovi che il ds Stefano Scarselli sta mettendo sotto contratto. Il presidente Fabio Amerighi è concentrato sul rafforzamento della compagine societaria. Al momento, ecco arrivare le prime conferme del roster. In panchina, Edoardo Banchelli farà il capo allenatore come già annunciato un mese fa, assistito ancora da Gabriele Daddioli. Invece i giocatori che indosseranno ancora la maglia rossoblù saranno Christian Manfredini, Tommaso Pacini, Alberto Smecca ed Edoardo Marini, così come capitan Milo Staino, che ha rimandato l’addio al parquet per dare di nuovo il proprio apporto di esperienza alla squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dragons, nuova versione. Riparte l’avventura della C