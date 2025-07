Powell nel mirino Trump tira fuori l’ipotesi frode Bufera sui listini

Nel tardo pomeriggio italiano di ieri gli indici di Wall Street hanno cominciato a perdere rapidamente terreno. Poco prima la Cbs, l'agenzia Bloomberg e il New York Times avevano rilanciato l'indiscrezione raccolta da un funzionario della Casa Bianca secondo cui il licenziamento del capo della Fed, Jerome Powel, sarebbe «imminente», che se ne sarebbe parlato martedì scorso durante un incontro tra il presidente Usa e un gruppo di deputati repubblicani con tanto di lettera di licenziamento sventolata da Trump davanti a tutti e che il tycoon starebbe discutendo la possibilità di licenziare Powell per giusta causa in privato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Powell nel mirino. Trump tira fuori l’ipotesi "frode". Bufera sui listini

In questa notizia si parla di: trump - powell - mirino - tira

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Trump attacca Jerome Powell: “È uno stupido. Non ha idea di cosa faccia” - «"Troppo tardi" Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e «uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l’esatto opposto di «troppo tardi!».

Powell nel mirino. Trump tira fuori l’ipotesi frode. Bufera sui listini; Tassi fermi, Powell tira dritto su Trump: “Le famiglie Usa preoccupate per i dazi”.

Powell nel mirino. Trump tira fuori l’ipotesi "frode". Bufera sui listini - Il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in questi giorni ha paragonato il pressing del presidente su Powell a quello degli allenatori che assillano gli arbitri per ottenere decisioni migliori. Si legge su msn.com

Trump attacca ancora Powell: "Via entro otto mesi". Borse reagiscono in calo - Il presidente degli Stati Uniti riaccende lo scontro, rilanciando l’ipotesi di un cambio della guardia alla guida della Federal Reserve. Lo riporta tg24.sky.it