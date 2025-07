I giovani calciatori del San Martino 2023 a contatto diretto con tecnici di una società di serie A. Ad annunciarlo la stessa società di calcio della frazione San Martino, sottolineando come sia "orgogliosa, felice ed entusiasta di annunciare l’affiliazione all’ Udinese. L’obiettivo della sinergia è quello di aiutare a far crescere tutto il settore giovanile, dai ragazzi fino ai tecnici, tramite diverse attività che saranno programmate nel corso della stagione, che prevedono formazioni specifiche anche su temi come alimentazione, la prevenzione degli infortuni, ed il fair play". Un’affiliazione per il San Martino 2023, che prevede anche la possibilità di programmare incontri tematici per i genitori, mentre per i ragazzi del settore giovanile potranno partecipare ai camp dell’ Udinese calcio e agli eventi al Bluenergy Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. San Martino, accordo con l’Udinese per il vivaio