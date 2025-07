Vlahovic Juve Tuttosport assicura | rapporti freddi con l’entourage ma tra una settimana al raduno ci sarà Cosa filtra sul suo futuro

Vlahovic Juve, Tuttosport assicura: rapporti freddi con l’entourage, ma tra una settimana al raduno ci sarĂ . Cosa filtra sul futuro del centravanti serbo. La situazione di Dusan Vlahovic  alla Juventus  continua a essere fonte di discussioni, con un futuro ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’entourage dell’attaccante serbo e la dirigenza bianconera sembrano essere a un punto morto nelle trattative per un possibile addio. Nonostante le freddezza dei colloqui tra le parti, non ci sono ancora sviluppi concreti riguardo a una cessione imminente. Il mercato sembra avere ancora un ruolo fondamentale, con la Juventus  che si aspetta offerte concrete per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Tuttosport assicura: rapporti freddi con l’entourage, ma tra una settimana al raduno ci sarĂ . Cosa filtra sul suo futuro

