Primo portiere in organico per il Pontedera, che parte per il ritiro domani mattina con i test atletici al San Rossore Sport Village a Pisa. E' un under e si tratta di Tommaso Vannucchi, classe 2007 (ha compiuto 18 anni il 5 marzo), di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo è reduce da una stagione nel campionato di Primavera 1 con i viola, ed è stato a difesa della porta in 21 occasioni, mentre 15 volte è rimasto in panchina. Di lui si dice un gran bene, tant'è che gioca in piante stabile nella nazionale under 18 e nel suo pur breve curriculum ci sono già diverse convocazioni con la prima squadra e la vittoria del premio quale miglior portiere 2007 ai Primavera 1 Best Awards 2024-25.

© Sport.quotidiano.net - Vannucchi, il primo portiere. Ma ci sono altri nomi in ballo