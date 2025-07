Siamo tutti superstiziosi ma dirlo ci fa vergognare

Saremo pure nell’era del digitale, ma alzare l’indice e il mignolo per esorcizzare una sciagura, un malaugurio, un evento infausto, è ancora una pratica vigente nel nostro Paese, pur così scettico, ironico e tecnologico. Fare le corna è un rito scaramantico in uso, seppure travestito d’ironia. C’è un piccolo universo parallelo che scorre ancora a fianco e dentro di noi e che chiamiamo superstizione. Se ne sono occupati di recente Elisabetta Moro e Marino Niola in un volumetto uscito da Einaudi: Gatti neri e specchi rotti. PerchĂ© siamo superstiziosi. Di quel piccolo mondo il sovrano indiscusso è lo iettatore, figura favolosa, semiclandestina ma immancabile nei Paesi e nei rioni del Sud di un tempo, che suscita timore, ribrezzo e ironia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Siamo tutti superstiziosi ma dirlo ci fa vergognare

In questa notizia si parla di: siamo - superstiziosi - tutti - dirlo

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Il podio ad Imola? In famiglia siamo superstiziosi” - Una cosa è certa: non sarà un fine settimana come gli altri per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes si appresta a vivere per la prima volta la gara di casa, ovvero il GP dell’Emilia Romagna, settimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Siamo tutti superstiziosi ma dirlo ci fa vergognare; La mamma di Rabiot: “Nessuna discussione con il Psg. Fino a quando non è fatta, meglio non dire nulla…”.

Siamo tutti superstiziosi ma dirlo ci fa vergognare - Specchi rotti, gatti neri, il gesto delle corna, sono parte di un immaginario parallelo che ci accompagna. Lo riporta panorama.it

Siamo tutti Superstiziosi - Tagada - LA7 - Nessuno si dichiara superstizioso ma poi succede che ci attraversa un gatto nero davanti e facciamo un’espressione scontenta e in qualche caso freniamo ... Da la7.it