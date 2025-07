Scivola e precipita per 6 metri morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense

Ennesimo incidente sul lavoro in Campania: un operaio di 58 anni, che stava installando un impianto di climatizzazione, è morto dopo essere precipitato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne - Un operaio di 35 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona.

Agganciato da un braccio meccanico in un cantiere: morto operaio 35enne in provincia di Cremona - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona.

Christian Rossetti, chi è l'operaio morto a 49 anni precipitato mentre montava una tenda da sole - È Christian Rossetti, 49 anni, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile a Rozzano (Milano).

Al lavoro sul tetto scivola e precipita per 12 metri: morto operaio ucraino - Non si esclude che l'uomo sia scivolato per l'abbondante pioggia. Come scrive today.it