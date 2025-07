Il Pri spinge sulle infrastrutture | Servono lotto zero e parcheggi

Il Partito Repubblicano esprime in giunta l’assessore Luca Ferrini, come nella trascorsa legislatura, ma non ha un consigliere nei seggi. Segretario di consociazione Romano Fabbri, questa situazione penalizza il vostro fare politica? "Un po’, ma spieghiamo meglio. In campagna elettorale ci siamo alleati con Azione e Più Europa ed è risultato eletto Ivano Piraccini, persona impegnata nel lavoro, brava e gentile, che politicamente è un indipendente". Vi raccordare nel lavoro consiliare? "Possiamo fare meglio nelle commissioni dove è necessaria la presenza del consigliere per far sì che gli esperti possano intervenire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

