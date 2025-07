Lo spaccio stop and go di due pusher alla stazione ferroviaria

Spaccio di droga stop and go alla stazione ferroviaria. Cocaina e hashish che pendolari e consumatori potevano acquistare da due pusher che spacciavano nell'area dello scalo ferroviario di Lavinio, litorale della provincia di Roma. A interrompere la loro attività la polizia che ha sequestrato la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - stop - pusher - stazione

CON LA DROGA SOTTO AL SEDILE DELL’AUTO, DUE GIOVANI PUSHER IN TRASFERTA A CATANIA ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato due giovani pusher in trasferta a Catania con la droga già suddivisa in dosi e pront Vai su Facebook

Lo spaccio stop and go di due pusher alla stazione ferroviaria; Lotta alla spaccio: denunciati quattro pusher. Segnalati gli assuntori; Studente 16enne fermato per spaccio di droga: aveva 100 dosi, le vendeva a 10 euro ai coetanei.

Lo spaccio stop and go di due pusher alla stazione ferroviaria - Cocaina e hashish che pendolari e consumatori potevano acquistare da due pusher che spacciavano nell'area dello scalo ferroviario di Lavinio, li ... romatoday.it scrive

Spaccio fuori controllo alla stazione Un altro pusher finisce in manette - Spaccio fuori controllo alla stazione Un altro pusher finisce in manette E’ stato rintracciato dalla polizia dopo l’arresto di undici stranieri. Lo riporta lanazione.it