Fall Guys invade anche Dungeons & Dragons diventando una razza giocabile (Di lunedì 24 agosto 2020) Non è un segreto che Fall Guys sia un gioco follemente popolare in questo momento e a quanto pare questo successo sembra non stia per sfiorire presto. In effetti ci sono ancora tonnellate di progetti creati dai fan in fase di sviluppo, come il nuovo talk show virtuale Talk Guys di Gary Whitta (creatore del talk show virtuale Animal Talking).Recentemente il creatore del gioco da tavolo parodia di Dungeons & Dragons, Monsters of Murka e fondatore di Action Fiction ha trasformato i personaggi di Fall Guys in una vera e propria razza giocabile, completa del proprio background della pagina del profilo di Dungeons & Dragons quinta edizione.Fin dal suo lancio ... Leggi su eurogamer

