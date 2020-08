Europei Ciclismo 2020 – Stefan Kung domina la cronometro maschile: 5° l’italiano Affini (Di lunedì 24 agosto 2020) Stefan Kung è il nuovo della velocità europea. Il ciclista svizzero ha vinto la medaglia d’oro nella cronometro maschile dei Campionati Europei di Ciclismo 2020 in corso di svolgimento a Plouay in Francia. Kung ha dominato la corsa sul tracciato francese con un tempo di 30:18.11, posizionandosi davanti al padrone di casa Remi Cavagna (+0:17.11) e al belga Victor Campenaerts (+0:21.30). Quinto posto per il ciclista italiano Edoardo Affini, staccato di +1:15.11.L'articolo Europei Ciclismo 2020 – Stefan Kung domina la cronometro maschile: 5° ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Doppio colpo azzurro, nelle prime due gare degli #EuroRoad20 di Plouay arrivano 2 bronzi a crono con Carlotta Cipre… - sportface2016 : #Cicliosmo, l'ordine d'arrivo della cronometro maschile Elite degli #Europei2020: dominio di Stefan #Kung, quinto E… - IlPedaleRosa : 'Campionati Europei' a Plouay, Elena Pirrone sfiora il podio nella crono Under 23: - IlPedaleRosa : 'Campionati Europei' a Plouay, bronzo di Carlotta Cipressi nella crono Junior: - PiacenzaPress : Ciclismo, Andrea Piras sarà protagonista agli Europei su strada a Plouay -