Ecco perchè si potrebbe essere infettati una seconda volta dal Coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) È il primo caso verificato al mondo e riguarda un giovane di 33 anni. Quattro mesi e mezzo dopo la prima infezione, «un giovane apparentemente in buona salute è stato colpito da una seconda infezione da Coronavirus». A dare l’annuncio l’Università di Hong Kong. La notizia confermerebbe l’ipotesi avanzata da più parti da quando la pandemia è scoppiata: l’immunità anticorpale potrebbe non essere permanente. Il condizionale è d’obbligo perché manca ancora lo studio completo e buona parte della comunità scientifica invita alla prudenza sul caso. In passato già diversi studi avevano confermato che la quantità di anticorpi diminuisce con il passare dei mesi ma il fatto che nessun caso di ... Leggi su open.online

