È morto Arrigo Levi, una vita per il giornalismo (Di lunedì 24 agosto 2020) È stato il primo conduttore professionista di un telegiornale italiano, consigliere di due Presidenti della Repubblica. Aveva 94 anni. “Non so in che ordine vengano le varie mie qualità ma credo di aver messo istintivamente al primo posto quella di giornalista. Credo di essere giornalista prima ancora di essere italiano o ebreo, o modenese, o … L'articolo È morto Arrigo Levi, una vita per il giornalismo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : E' morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aveva 94 anni. - LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - eziomauro : È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti - andreavent3 : RT @Stefano32847521: È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti ???? Un gentiluomo dell’informazione. Gra… - lucaubaldeschi : E’ morto Arrigo Levi, aveva 94 anni. E’ stato inviato e direttore de “La Stampa” -