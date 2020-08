“Deve essere Suarez il sostituto di Higuain”: individuata la spalla di Ronaldo, i tifosi non hanno dubbi (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juventus è alla ricerca di un attaccante, oggi è arrivata una notizia che ha infiammato i supporter bianconeri. Suarez è in uscita dal Barcellona, il tecnico Koeman ha deciso di non puntare sull’attaccante e l’ha comunicato al diretto interessato. E’ in uscita e adesso dovrà trovare l’accordo con un’altra squadra. I tifosi bianconeri chiedono a gran voce l’arrivo dell’uruguaiano, sarebbe il colpo perfetto in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo. I bianconeri stanno valutando alcune soluzioni low cost come Dzeko ed in parte Milik, ma si tratta di soluzioni che non entusiasmato i tifosi. Al contrario Suarez è un nome in grado di infiammare la piazza per quanto dimostrato in carriera. Operazione impossibile? No. ... Leggi su calcioweb.eu

nzingaretti : Oggi allo Spallanzani inizia la sperimentazione del vaccino anti #Covid sugli esseri umani, finanziata da… - capuanogio : Continuo a pensare che l’addio di #Conte all’#Inter sia una follia, visti risultati e prospettive di crescita. Però… - amnestyitalia : L'eredità del terrore rischia di essere perfino peggio del terrore stesso. La drammatica situazione dei minoru Yazi… - CalcioWeb : 'Deve essere #Suarez il sostituto di #Higuain': individuata la spalla di Ronaldo, i tifosi non hanno dubbi - - daniloleninpf : @ACMilanGoleador Che bellezza architettonica perfetta il tocco di finezza e purezza nel suo massimo splendore un ri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Deve essere Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera