Corea del Nord: "Kim Jong-Un in coma", potere alla sorella? (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, è in coma: la notizia è stata lanciata da Chang Song-min, collaboratore dell’ex presidente della Corea del Sud, Kim Dae-jung. "Ritengo sia in coma, ma la sua vita non è finita", sottolinea Chang alla stampa del suo Paese, ma le parole sono rimbalzate nel giro di pochi minuti in tutto il mondo. Il tabloid ‘Mirror’ evidenzia ad esempio che a Pyongyang si starebbe lavorando già al passaggio di consegne in favore di Kim Yo-Jong, sorella del dittatore.Non è la prima volta che Kim Jong-un viene dato in fin di vita negli ultimi mesi. Nel corso del 2020 le sue apparizioni pubbliche sono state ridotte al minimo ma stavolta ... Leggi su blogo

