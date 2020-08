Cassa integrazione, le novità in vigore da settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) In virtù del decreto Agosto, le nuove scadenze per tutte le tipologie di Cassa integrazione Covid-19 (ordinaria, in deroga e Asso) entreranno in vigore il 1° settembre. Cassa integrazione per un massimo di 18 settimane in due periodi È previsto un massimo di 18 settimane, fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre in due distinti periodi, vale a dire in due pacchetti di nove settimane ciascuno.Per ora si può fare domanda per le prime nove settimane, cioè quelle che vanno dal 13 luglio al 30 settembre. Successivamente, sarà possibile richiedere le altre nove settimane di trattamento. Cassa integrazione, chi deve versare (e chi no) il contributo Questo secondo pacchetto di Cassa ... Leggi su quifinanza

