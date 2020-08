Calciomercato Lazio – Piacciono due giovani dell’Ajax, fissato incontro per Fares (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo aver definito l’arrivo di Pepe Reina, che ragionevolmente occuperà il ruolo di secondo alle spalle di Strakosha, la Lazio prosegue nella sua campagna di rafforzamento, senza dimenticare le trattative già aperte, più o meno definite. Difensore cercasi L’acquisto di un nuovo centrale difensivo per rinforzare il reparto arretrato, e i nomi oramai più che noti di Kumbulla e Kim Min Jaes restano i favoriti sul taccuino di Igli Tare, anche se come rivelato dal portale LaLaziosiamonoi non sono gli unici profili seguiti dalla dirigenza biancoceleste, e viste le difficoltà riscontrate per arrivare ai primi due, si guarda attualmente all’Ajax, da sempre grande fucina di talenti per trovare un nome alternativo: Edson Alvarez, 23 anni e Lisandro Martinez, 22 anni, rispettivamente messicano e ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Reina in arrivo alla #Lazio: pronto un biennale - mirkocalemme : Calciomercato #Milan, #Reina a un passo dalla #Lazio: c'è l'accordo, fumata bianca in settimana - @calciomercatoit - Gazzetta_it : #KimMinJae, un #mostro coreano per la #Lazio: somiglia a #VanDijk e litiga coi cinesi - rixio_RN : RT @Gazzetta_it: #KimMinJae, un #mostro coreano per la #Lazio: somiglia a #VanDijk e litiga coi cinesi - masterando : RT @Gazzetta_it: #KimMinJae, un #mostro coreano per la #Lazio: somiglia a #VanDijk e litiga coi cinesi -