Brescia, 24enne trovata morta in casa: indagati due amici. L’ipotesi: “Una overdose” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono due gli indagati della procura per la morte di una 24enne di Brescia. Due amici di Francesca Manfredi, la ragazza trovata senza vita domenica mattina in casa sua. L’ipotesi è quella di morte come conseguenza di altro reato, perché secondo gli inquirenti la 24enne è deceduta per una overdose. Alcol e droghe assunti in compagnia dei suoi due amici, un ragazzo di 32 anni e una ragazza anche lei 24enne, che hanno trascorse le ultime ore con lei e risultano appunto indagati. La Procura, inoltre, sta cercando di ricostruire in queste ore le dinamiche e soprattutto i tempi della vicenda: i due amici hanno chiamato i soccorsi solo alle ore 10 di domenica mattina. Le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano

