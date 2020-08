Annullato definitivamente il Geneva Pride 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) La manifestazione non ha ottenuto l'autorizzazione cantonale. La prossima edizione è prevista a giugno 2021 Leggi su media.tio.ch

GINEVRA - La pandemia di coronavirus ha provocato l'annullamento della Geneva Pride, inizialmente prevista dal 27 giugno al 5 luglio e rinviata in un primo momento a settembre. La marcia dell'orgoglio ...

GINEVRA - La pandemia di coronavirus ha provocato l'annullamento della Geneva Pride, inizialmente prevista dal 27 giugno al 5 luglio e rinviata in un primo momento a settembre. La marcia dell'orgoglio ...