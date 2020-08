Trovata morta Simona Bimbi, la donna scomparsa nel Pisano (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo sei giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l'educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) di cui non si avevano più notizie da martedì 18 agosto. Le spoglie della donna sono state rinvenute a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo a Chianni, sempre nel Pisano. A notare il mezzo, peraltro seminascosto tra rovi ed alberi, sono stati alcuni dei volontari che si erano impegnati nelle ricerche della Bimbi. Leggi su tg24.sky

