PSG-Bayern Monaco, Pastore nostalgico: “Andai via per un motivo, mi sarebbe piaciuto giocare questa finale” (Di domenica 23 agosto 2020) Una parte di carriera (7 anni) vissuti al PSG da Javier Pastore che attende con trepidazione la finale di Champions League.Il fantasista argentino tra il 2011 e il 2018 ha vestito la maglia della compagine transalpina collezionando in totale 186 presenze e messo a segno 29 reti. L'ex Palermo è rimasto molto legato al club francese, a confermarlo le parole rilasciate dallo stesso nel corso di un'intervista concessa a l'Equipe."Decisi di venire qui (a Roma) perché lo vedevo come un progetto per il futuro. Quando torno a vedere i ragazzi, sono molto orgoglioso del miglioramento che c’è stato: prima era tutto molto semplice, ora è uno dei club migliori d’Europa. Mi sarebbe piaciuto giocare con questa squadra. È stato un addio sia voluto che indesiderato. Dal ... Leggi su mediagol

SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - DiMarzio : #PSGBayern, comunque andrà sarà triplete. I precedenti - zazoomblog : Psg-Bayern dalle 21.00 La Diretta le formazioni ufficiali - #Psg-Bayern #dalle #21.00 #Diretta - VincenzoLombar1 : Credo vincerà il #Bayern ma tiferò #PSG #PSGBayern #ChampionsLeague -