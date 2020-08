Perde il controllo dell'auto: un morto (Di domenica 23 agosto 2020) Un 71enne è rimasto vittima di un incidente che si è verificato a La Lécherette, nel Canton Vaud Leggi su media.tio.ch

LA LéCHERETTE - È morto sul posto un 71enne cittadino italiano che ieri è stato protagonista di un incidente a La Lécherette, nel Canton Vaud. Incidente che si è verificato poco prima delle 17 lungo u ...

