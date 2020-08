Parma, UFFICIALE: esonerato Roberto D’Aversa (Di domenica 23 agosto 2020) Ad una conferma che sembrava certa fino a qualche settimana fa sono emerse diversità di vedute e frizioni negli ultimi giorni, rendendo difatti scontata una decisione diventata proprio ora UFFICIALE: Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma. E’ lo stesso club a specificarne i motivi attraverso una breve nota sul proprio sito: “Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al ... Leggi su calcioweb.eu

