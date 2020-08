Orso aggredisce un carabiniere, il governatore ne impone la cattura (Di domenica 23 agosto 2020) Orso M57 aggredisce carabiniere in Trentino, provocandogli diverse ferite sul corpo. Un episodio avvenuto all’improvviso e senza apparenti motivazioni. Il governatore della regione ha ordinato la cattura dell’esemplare da 121 chili Un giovane Orso ha ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. Attorno alle 22.30 l’Orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

