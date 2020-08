Mbappé: «Se vuoi essere il migliore devi battere i migliori» – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Mbappé ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. «Mi sono allenato, ho sempre sognato di giocare contro i migliori. Se vuoi essere il migliore, devi battere il migliore. Col Bayern dovremo giocare come abbiamo sempre fatto, con grande determinazione. Se siamo qui è perché abbiamo giocato come volevamo. Vedremo cosa succederà…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

