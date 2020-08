Maran Genoa: l’ex Cagliari favorito per la panchina (Di domenica 23 agosto 2020) Maran Genoa: la società rossoblù ha avviato i contatti con l’ex allenatore del Cagliari per sostituire Nicola Il Genoa ha scartato l’opzione Roberto D’Aversa dopo aver valutato attentamente altre ipotesi. Come riportato da Sky Sport, a spuntarla sarà Rolando Maran. L’ex tecnico del Cagliari prenderà il posto di Davide Nicola sulla panchina rossoblù. Contatti decisivi nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

