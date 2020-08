Lutto per la Diocesi di Vittorio Veneto: morto a soli 60 anni don Lucio Dalla Fontana (Di domenica 23 agosto 2020) Sabato pomeriggio, all'ospedale civile di Frascati, RM, dove era stato ricoverato nella mattinata, è spirato don Lucio Dalla Fontana. Da circa un anno don Lucio viveva presso il Centro dei Sacerdoti ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per la Diocesi di Vittorio Veneto: morto a soli 60 anni don Lucio Dalla Fontana TrevisoToday Si è spento a 66 anni Roberto Guala, ex assessore di Valle San Nicolao

Lutto a Valle San Nicolao per la morte dell'ex assessore Roberto Guala. A darne notizia tramite un post di Facebook il consigliere comunale Gianluca Franzoi: "Il sindaco, il consiglio comunale, i dipe ...

Funerali Mazzinghi, proclamato il lutto cittadino

In concomitanza con le esequie, lunedì mattina a partire dalle 10, al Duomo, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino PONTEDERA — Lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzinghi. E' stato procla ...

