Lukaku: “Quello che è successo nella finale mi ha fatto arrabbiare, ma l’Inter non è morta” (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo la sconfitta in finale di Europa League proprio a causa di un suo autogol, Romelu Lukaku torna a farsi sentire su Instagram con un messaggio ai tifosi dell’Inter. “Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nella finale mi ha fatto arrabbiare, ma mi batterò. Non ho mai avuto niente nel modo più semplice nella vita, come molti di voi sanno, e questa esperienza mi renderà più forte. Una cosa è certa: l’Inter non è morta, e questa esperienza ci ... Leggi su ilnapolista

