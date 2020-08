L'Atp riparte nella bolla di New York e ritrova Murray, battuto Tiafoe in tre set. Fuori Caruso (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo una pausa lunghissima di 175 giorni - dalle vittorie di Djokoivic a Dubai e di Nadal al Acapulco del 29 febbraio scorso - l'Atp prova a sconfiggere la pandemia con il ritorno in campo a Flushing ... Leggi su gazzetta

Dopo il prologo dovuto all’esclusione di Guido Pella e Hugo Dellien dal torneo a causa del loro preparatore fisico Galavan che è risultato positivo a un test per il COVID-19, il Western&Southern Open ...

Con il torneo di Cincinnati anche il circuito ATP ha preso ufficialmente il via. Spostato eccezionalmente, a seguito della pandemia di coronavirus, sui campi di Flusing Meadows a New York quest'appunt ...

