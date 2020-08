Inter, Lukaku dopo la finale persa: 'Sono arrabbiato, ma reagiremo' (Di domenica 23 agosto 2020) Orgoglio Lukaku. dopo la sconfitta nella finale di Europa league , il gigante belga rompe il silenzio e si sfoga su Instagram: "Quest'anno siamo cresciuti molto come squadra ed è un onore ... Leggi su gazzetta

"Quest'anno siamo cresciuti molto come squadra ed è un onore rappresentare un club che ho amato sin da quando ero bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto inc..., ma reagirò. Una cosa ..."Come squadra siamo cresciuti molto insieme" MILANO (ITALPRESS) - "Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest'anno come squadra siamo cresciuti ...