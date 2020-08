Covid, Vaia, Spallanzani,: 'Non siamo nella seconda ondata, non c'è nessun allarme ma i positivi devono isolarsi' (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus e seconda ondata. 'Non siamo nella seconda ondata, non c'è nessun allarme'. Sono le parole di Francesco Vaia, foto, sotto,, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, a TgCom24. 'Il superamento dei 1000 contagi è un alert, non tanto dal punto di vista clinico visto che si tratta soprattutto di giovani asintomatici o poco sintomatici. I giovani non devono essere però ... Leggi su leggo

Adnkronos : #Covid, #Vaia: 'Non siamo in seconda ondata' - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive L. Spallanzani (INMI) di Roma «Ved… - leggoit : Covid, Vaia (Spallanzani): «Non siamo nella seconda ondata, non c'è nessun allarme ma i positivi devono isolarsi» - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Vaia: 'Non siamo in seconda ondata' - Ettore572 : RT @Adnkronos: #Covid, #Vaia: 'Non siamo in seconda ondata' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaia Covid, Vaia: "Non siamo in seconda ondata" Adnkronos Covid, Vaia: "Non siamo in seconda ondata"

"Non siamo nella seconda ondata, non c'è nessun allarme". Sono le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, a TgCom24. "Il superamento dei 1000 contagi è un alert, n ...

Covid, Vaia (Spallanzani) lancia l'allarme: «Ci sono i primi casi di giovani che contagiano genitori e nonni»

«Si iniziano a vedere i primi casi di giovani che contagiano genitori e nonni». È l'allarme lanciato dal professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ...

"Non siamo nella seconda ondata, non c'è nessun allarme". Sono le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, a TgCom24. "Il superamento dei 1000 contagi è un alert, n ...«Si iniziano a vedere i primi casi di giovani che contagiano genitori e nonni». È l'allarme lanciato dal professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ...