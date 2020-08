Controlli reciproci sui tamponi, Lazio e Sardegna ai ferri corti (Di domenica 23 agosto 2020) I sardi bocciano la proposta del governatore Zingaretti di affidare le verifiche al governo. Domani in videoconferenza si cerca la mediazione tra presidenti delle Regioni ed Esecutivo Leggi su lastampa

marcuccimauriz : RT @LaStampa: Controlli reciproci sui tamponi, Lazio e Sardegna ai ferri corti - LaStampa : I sardi bocciano la proposta del governatore Zingaretti di affidare le verifiche al governo. Domani in videoconfere… - luigiElquantum : RT @Abocconetti: Controlli reciproci sui tamponi, Lazio e Sardegna ai ferri corti Essere ripetitivi è una necessità: tutto questo caos non… - Abocconetti : Controlli reciproci sui tamponi, Lazio e Sardegna ai ferri corti Essere ripetitivi è una necessità: tutto questo ca… - Arianna5422 : RT @LaStampa: Controlli reciproci sui tamponi, Lazio e Sardegna ai ferri corti -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli reciproci

Gazzetta di Mantova

L'aumento dei casi in Italia, solo ieri oltre mille nuovi contagi, preoccupa i governatori, in vista soprattutto della ripresa dell'anno scolastico in presenza il prossimo 14 settembre. L'impennata de ...I sardi bocciano la proposta del governatore Zingaretti di affidare le verifiche al governo. Domani in videoconferenza si cerca la mediazione tra presidenti delle Regioni ed Esecutivo ROMA. L’accordo ...