Brutto incidente stradale in curva a Giovanni Rotondo: giovane si ribalta con lo scooter sulla sp 45 (Di domenica 23 agosto 2020) Sono ancora da accertare le cause del terribile incidente stradale avvenuto sulla sp 45 a San Giovanni Rotondo dove intorno alle 16.30 una persona di giovane età si è ribaltata con il suo scooter in ...

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Brutto incidente stradale in curva a San Giovanni Rotondo: giovane si ribalta con lo scooter sulla sp 45 FoggiaToday Arianna è tornata a casa e sta meglio dopo l’incidente al Mugello: “Grazie a tutti, ho voglia di tornare in moto”

A inizio luglio il grave incidente al Mugello, la terapia intensiva, poi la lunga degenza all’ospedale Meyer di Firenze. Dopo quarantatré giorni di ricovero la giovanissima Arianna Barale, « promessa» ...

Sfiorato il dramma per Vinales: si lancia dalla moto a 300km/h

Incidente da brividi nel gran premio di Stiria della Motogp. Protagonista il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, compagno di scuderia di Valentino Rossi che è stato costretto a lanciarsi le ...

