Ballando con le Stelle annuncia le coppie | Balli a prova di Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) L’edizione di Ballando con le Stelle 2020 sarebbe dovuta iniziare ad aprile, ma a causa della pandemia la data è slittata a Settembre. Il programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, finalmente ritornerà a far ballare un giorno alla settimana dopo la lunga attesa, usando tutte le precauzioni necessarie dovute dall’emergenza sanitaria. Da pochissimo sono state annunciate le coppie dall’account principale di Ballando con le Stelle sul social Instagram, confermando tramite un video, che si potrà gareggiare in completa sicurezza. Ballando con le Stelle annuncia le coppie La data prevista della nuova edizione è il 12 Settembre. Dopo una lunga attesa e tanti rumors, il ... Leggi su giornal

thisworldssick : RT @anikeatable: Io non pago il canone Rai per vedere che, in prima serata, a 'ballando con le stelle', viene scelta come vip la nipote del… - Erikamdlerma : @cheTVfa Bel quadro peccato che il 12 mi guardo ballando con le stelle e la durso fara a meno di costantino e della mussolini - AnnaDAndrea13 : @milly_carlucci @Ballando_Rai @paolobelliswing Penso che finché nn cambiate i giudici.. nn vi guarderò... la TV dev… - _House_M_D : Tweet Muto: Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle, ballerà con l’unico maestro di colore MAYKEL FONT Il Kar… - Harrys_smjle : RT @anikeatable: Io non pago il canone Rai per vedere che, in prima serata, a 'ballando con le stelle', viene scelta come vip la nipote del… -