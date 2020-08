Allerta Meteo, violenti temporali tra stasera e domani: forte maltempo e temperature in picchiata, prima tempesta d’autunno [MAPPE] (Di domenica 23 agosto 2020) Allerta Meteo – prima tempesta d’autunno imminente per l’Italia: tra stasera e domani violenti temporali colpiranno dapprima il Nord, poi gran parte del Centro e alcune zone del Sud (vedi MAPPE nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Le temperature crolleranno di oltre dieci gradi rispetto ai valori estivi degli ultimi giorni, e il maltempo sarà particolarmente intenso con grandinate, nubifragi e tempeste di fulmini. La pioggia provocherà allagamenti diffusi e generalizzati, il vento soffierà con raffiche superiori ai 100km/h in molte località provocando danni e disagi. Sarà a tutti gli effetti la ... Leggi su meteoweb.eu

