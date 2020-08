Alberto Zangrillo, Ghisberto e i “pochi” morti per COVID-19 (Di domenica 23 agosto 2020) In questo tweet pubblicato ieri sera Alberto Zangrillo, prorettore del San Raffaele, chiama in causa niente meno che l’autorità di Ghisberto per dire che i morti di COVID-19 sono “pochi” rispetto alle altre malattie. Il che, se ci pensate, è abbastanza curioso perché questo è il tipo di argomenti che utilizzano di solito i no-vax contro il morbillo e le altre malattie per cui esiste un vaccino. Chissà poi cosa pensano della questione i parenti di quei quattro morti per il Coronavirus SARS-COV-2. Anche perché non risulta che il tumore o le malattie cardiocircolatorie siano contagiose, come è in effetti COVID-19. Come scrive Salvo di Grazia commentando il tweet di Zangrillo, ... Leggi su nextquotidiano

Nerogiaguaro : RT @NeveAmica: @azangrillo @Nerogiaguaro Il cosiddetto”dottor Alberto Zangrillo” è un personaggio totalmente IRRESPONSABILE, che - probabil… - Nerogiaguaro : RT @NeveAmica: @Nerogiaguaro @azangrillo Il cosiddetto”dottor Alberto Zangrillo” è un personaggio totalmente IRRESPONSABILE, che - probabil… - Nerogiaguaro : RT @NeveAmica: Il cosiddetto”dottor Alberto Zangrillo” è un personaggio totalmente IRRESPONSABILE, che - probabilmente per ambizioni o frus… - Agricolturabio1 : RT @NeveAmica: @Nerogiaguaro @Agricolturabio1 @Gianluc54410558 Il cosiddetto”dottor Alberto Zangrillo” è un personaggio totalmente IRRESPON… - Nerogiaguaro : RT @NeveAmica: @Nerogiaguaro @MatteoRomeo6 @azangrillo Il cosiddetto”dottor Alberto Zangrillo” è un personaggio totalmente IRRESPONSABILE,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Zangrillo Zangrillo ancora più sicuro: il contagiato non è malato La Cronaca di Verona Arzachena, il sindaco replica a Briatore: "L'ordinanza va a tutelare gli anziani come lei"

Briatore chiude il Billionaire e se la prende col sindaco: "Grillino che non ha mai fatto un c****" Flavio Briatore, imprenditore titolare del celebre locale dei vip Billionaire, non ha preso bene la ...

Coronavirus, Ilaria Capua: "I contagiati non sono malati, perché sta crescendo la curva"

Il bollettino quotidiano del coronavirus recita 947 nuovi casi, ma per la virologa Ilaria Capua sarebbe sbagliato definirli tutti "malati". La responsabile dell'One Health Center of Excellence della U ...

Briatore chiude il Billionaire e se la prende col sindaco: "Grillino che non ha mai fatto un c****" Flavio Briatore, imprenditore titolare del celebre locale dei vip Billionaire, non ha preso bene la ...Il bollettino quotidiano del coronavirus recita 947 nuovi casi, ma per la virologa Ilaria Capua sarebbe sbagliato definirli tutti "malati". La responsabile dell'One Health Center of Excellence della U ...