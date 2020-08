Aereo ucraino: dopo missile, per 19 secondi vivi a bordo (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 23 AGO - dopo l'impatto del missile con l'Aereo di linea ucraino che uccise tutte le 176 persone a bordo l'8 gennaio scorso trascorsero 19 secondi, in cui si sentono le conversazioni ... Leggi su corrieredellosport

Dopo l’impatto del missile con l’aereo di linea ucraino che uccise tutte le 176 persone a bordo l'8 gennaio scorso trascorsero 19 secondi, in cui si sentono le conversazioni del piloti: è quanto ha ri ...

