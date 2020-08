Suarez Juventus, che bordata al Barça: “Io via? Me lo dicano subito” (Di sabato 22 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus sembrerebbe alla ricerca di un centravanti di spessore da regalare ad Andrea Pirlo. Dopo le intenzioni chiare da parte della dirigenza su Higuain (ormai in lista cessioni) parte il toto-nome per la prossima prima punta bianconera. Tra queste ci sarebbe come oggetto del desiderio anche Suarez che avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per il trattamento subito dal Barcellona. Suarez Juventus: “Io via? Me lo dicano subito” Ecco le dichiarazioni dell’uruguayano ai microfoni de El Pais: “Nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se questo è il desiderio del club, sarebbe bello se l’allenatore ne parlasse direttamente con me. Meglio che farlo filtrare dai media, me lo ... Leggi su juvedipendenza

