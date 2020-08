Sossio e Ursula non si seguono più sui social: il gesto della coppia (Di sabato 22 agosto 2020) Cosa succede tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? I loro fan hanno notato un gesto alquanto insolito, vale a dire che l’ex cavaliere e l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi su Instagram di punto in bianco. E in effetti andando a spulciare i loro profili le cose stanno … L'articolo Sossio e Ursula non si seguono più sui social: il gesto della coppia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

