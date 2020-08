Sant’Antimo, travolta e uccisa da uno scooter mentre camminava in strada (Di sabato 22 agosto 2020) Sant’Antimo. travolta e uccisa da uno scooter mentre passeggiava per strada. E’ accaduto stanotte, in via Marconi. La vittima si chiamava Anna Iannicello, 69 anni, di Sant’Antimo. Per lei, purtroppo, non c’è stato niente fare: la 69enne è giunta all’ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni critiche. Sant’Antimo, travolta e uccisa da scooter mentre camminava in … L'articolo Sant’Antimo, travolta e uccisa da uno scooter mentre camminava in strada Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

