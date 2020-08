Rogo di rifiuti a Caserta, è il secondo in due giorni. Vigili del fuoco usano la schiuma per domare fiamme (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continua a bruciare l’area a sud del capoluogo Caserta, al confine con il Comune di San Nicola la Strada, proprio al di sotto della superstrada Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere. Dopo l’incendio di ieri che aveva coinvolto sterpaglie e rifiuti, la stessa situazione si è ripresentata stamani; sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Caserta; si tratta dell’area cosiddetta Lo Uttaro. Anche in questa circostanza, il Rogo ha sprigionato una densa nube nera; nelle vicinanze non ci sono molte abitazioni. Dopo varie ore di lavoro, con fiamme molto alte, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare anche specifiche attrezzature in ... Leggi su anteprima24

Rogo a pochi passi dai rifiuti di Nocione: caccia ai piromani

Incendio Ecoross: Autocombustione, tesi confermata dalle immagini di videosorveglianza

Concluse le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato l’area deposito destinata ad ospitare provvisoriamente rifiuti NON PERICOLOSI, quali ingombranti già selezionati, presso il sito di co ...

Reggio Calabria, 5 roghi di rifiuti nella notte: famiglie in fuga a Sbarre

Reggio Calabria, il degrado è sempre più grave nei quartieri più popolari della città. Momenti di panico nella notte a Sbarre. Il più pericoloso è stato quello di via Sbarre Inferiori, dove le fiamme ...

