Polonia – Nessuna rivendicazione territoriale sulla Bielorussia

La Polonia non ha alcuna rivendicazione territoriale sulla Bielorussia. Lo ha affermato oggi il capo dell'amministrazione presidenziale polacca, Krzysztof Szczerski, all'agenzia di stampa "Pap". Le autorità di Varsavia, al contrario, credono "nella predominanza del diritto internazionale nelle relazioni fra Stati", come base per la pace globale. "Di conseguenza, è triste e sorprendente che la propaganda …

Atletica, nessun under 21 italiano come Scotti nei 400 metri piani

Edoardo Scotti si ritaglia un altro piccolo spazio nelle statistiche dell’atletica italiana. Il 45”48 corso mercoledì al “Memorial Szewinska” di Bydgoszcz in Polonia non rappresenta solo un sensibile ...

