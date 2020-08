Mara Venier è scatenata: risveglio tra abbracci e tenerezze (Di sabato 22 agosto 2020) La famosa ed amata conduttrice di Domenica In, Mara Venier, condivide tra le stories Instagram la sua felicità: scatenata, il risveglio è dolcissimo Mara Venier (fonte foto: GettyImages)La meravigliosa ed amatissima conduttrice di Domenica In, Mara Venier, non ha bisogno di presentazioni vista la fama e il consenso di cui gode tanto in tv quanto su Instagram, social network su cui è regina. In questo caso arriva, tra le stories, la condivisione di alcuni momenti di particolare e tenera felicità con un risveglio dolcissimo. Dopo aver commosso il suo foltissimo e nutrito pubblico di fan e follower, mostrando a tutti “l’amore mio”, lasciando senza fiato gli utenti ... Leggi su chenews

infoitcultura : Mara Venier: Ignazio Moser provino per Domenica In? - infoitcultura : Stefano De Martino e Moser insieme con Mara Venier a Domenica In? - okladskij : RT @_quint11: Lo stuolo di medici, biologi e simili che sono finiti a Domenica In a parlare con Mara Venier dovrebbe insegnarvi una lezione… - _quint11 : Lo stuolo di medici, biologi e simili che sono finiti a Domenica In a parlare con Mara Venier dovrebbe insegnarvi u… - max_the_wicked : @EdoardoZaggia Mara Venier come principe azzurro. -