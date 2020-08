Le 10 mascherine più griffate del momento (Di sabato 22 agosto 2020) L’ultima griffe, in ordine di tempo, a sfornare le sue mascherine è stata Burberry. Ma si tratta, appunto, solo del più recente esempio di avvicinamento di un importante brand del fashion system a questo ormai indispensabile accessorio. Perché se c’è una verità che in questi mesi ha assunto una sua indiscutibilità è che – visto che queste mascherine dobbiamo indossarle, e in questo momento più che mai questa necessità ci appare lampante – tanto vale che almeno siano belle, glamour e, perché no, preziose. Lo storico brand britannico, alla cui direzione creativa troviamo l’italiano Riccardo Tisci, ha svelato da poche ore un primo drop di mascherine, dotate di tecnologia antimicrobica, realizzate nell’iconico check del marchio (anche in una nuova variante azzurra), disponibili esclusivamente online. Oltre a essere utili e belle, le mascherine by Burberry sono anche «buone»: una percentuale delle vendite sarà infatti destinata al fondo comunitario Burberry Foundation COVID-19 gestito da The Burberry Foundation, che continua a fornire DPI, oltre ad assistenza a banche alimentari ed enti di beneficenza sanitari a livello globale. Probabile che il brand abbia deciso di produrle dopo avere assistito, come tante altre maison di moda – da Vuitton a Dior – al proliferare incontrollato di mascherine realizzate nei riconoscibilissimi tessuti logati delle varie griffe, evidentemente false. Ma la moda delle mascherine glamour sembra avere contagiato anche le star. Così, se agli scorsi Grammy (a gennaio, un’epoca fa) Billie Eilish ha conquistato i favori dei flash (anche) grazie alla sua mascherina customizzata Gucci (non affannatevi a cercarle, non sono in commercio), anche la divina Angelina Jolie, paparazzata nel bel mezzo dell’estate, ha svelato di aver ceduto al fascino di una mascherina logata Off-White per completare il suo look total black. Billie Eilish ai Grammy nel 2020, con mascherina custumizzta e griffata Gucci. Foto Getty. Leggi su vanityfair

