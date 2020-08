Kobe Bryant: icona immortale (Di sabato 22 agosto 2020) Sono passati circa sette mesi da quella terribile sera del 26 gennaio 2020. La notizia della scomparsa di Kobe Bryant ha scosso e ferito profondamente il mondo della pallacanestro e non solo. Kobe non era un semplice giocatore di pallacanestro,era un’icona di temperanza, impegno e determinazione. Era la maglia che tutti i bambini volevano comprarsi. Simbolo della pallacanestro fondata sul duro lavoro e non sulla fama. “Sono praticamente inarrestabile. Quando la partita si mette male, i miei compagni sanno a chi rivolgersi.“ Kobe Bryant: mamba forever Kobe scopre il suo futuro quando a tre anni, sotto consiglio( o imposizione) di papà Joe, inizia a realizzare i primi canestri della sua vita. I fondamentali della pallacanestro vengono ... Leggi su sport.periodicodaily

Sono stati compagni e amici, e neppure la tragica scomparsa del n°24 gialloviola a fine gennaio ha spezzato il filo che ha da sempre unito Gasol non solo a Kobe ma a tutta la famiglia Bryant. Come dim ...

Tillman la 23 nel nome di Jordan, Pusica si fa in 4 più 4 per Kobe

CAGLIARI. La Dinamo dà i numeri. Di maglia. Confermati dalla passata stagione lo 0 di Marco Spissu, il 2 di Miro Bilan, la 22 di Stefano Gentile mentre per la quindicesima stagione consecutiva il... C ...

