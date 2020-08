Inter, via libera al ritorno di Perisic se il Bayern non dovesse riscattarlo (Di sabato 22 agosto 2020) L’avventura di Ivan Perisic al Bayern Monaco volgerà al termine con tutta la probabilità dopo la finale di Champions League 2019/2020, che vede i bavaresi impegnati contro il Psg. Nonostante il club non sembra intenzionato a riscattarlo, il futuro del croato non appare così negativo. L’Inter infatti, proprietario del cartellino del calciatore, sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, a prescindere da chi sarà l’allenatore nella prossima stagione. A riportarlo è Sky Sport. Leggi su sportface

