Groningen, Robben torna in campo: «È stato bello giocare una partita» (Di sabato 22 agosto 2020) Arjen Robben, dopo l’addio al calcio e il conseguente ripensamento, è tornato in campo con la maglia del Groningen Arjen Robben è tornato in campo. L’ex Bayern Monaco, infatti, è tornato ad indossare la maglia del Groningen nel pareggio 1-1 in amichevole contro l’Almere City. L’ex Real e Bayern ha parlato anche ai microfoni di Fox Sports Netherlands: «È stato bello giocare di nuovo una partita. Sono felice di essere finalmente tornato sul prato. Sto facendo molti progressi. Cerco di prepararmi al meglio e soprattutto di divertirmi. L’importante è restare in forma adesso, poi si ... Leggi su calcionews24

